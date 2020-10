Krasniqi KOs Bösel por título mundial interino de la AMB en Alemania Foto: Martin Rose / Getty Images En una gran sorpresa, Robin Krasniqi (51-6, 19 KOs) noqueó al campeón interino de peso semipesado de la AMB Dominic Bösel (30-2, 12 KOs) en el tercer round el sábado por la noche en el GETEC Arena en Magdeburg, Alemania. Unos 2.000 espectadores asistieron y Knasniqi derribó a Bösel con una derecha. Momentos antes, Knasniqi aparentemente había dejado enviado a Bösel a la lona, pero se consideró un desliz. Krasniqi luego se abalanzó, haciendo que Bösel se tambaleara con la mano derecha y luego terminara el trabajo con el mismo golpe. El tiempo era 2:25. Fue el tercer intento de título mundial para Krasniqi, que era un perdedor de +395. El invicto peso pesado Peter Kadiru (10-0, 5 KOs) destronó al campeón alemán previamente invicto Roman Gorst (6-1, 5 KOs) por decisión unánime en diez asaltos. Kadiru superó a Gorst para ganar 99-91, 98-92, 97-93. Williams vence a Robinson vence en Londres y espera por Andrade

