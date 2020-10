Williams vence a Robinson vence en Londres y espera por Andrade El peso mediano clasificado # 2 de la OMB, Liam Williams (23-2-1, 17 KOs) aplastó a Andrew Robinson (24-5-1, 7 KOs) en el primer round para retener su título Británico de peso mediano el sábado por la noche en BT Sport Studios en Londres. Un gancho de izquierda terminó el trabajo mientras Williams permanecía en camino de una oportunidad por el título mundial contra el campeón de la OMB, Demetrius Andrade. El peso pesado Nathan Gorman (16-1, 11 KOs) vencio con una decisión unánime de diez rounds sobre Richard Lartey (14-2, 11 KOs). Las puntuaciones fueron 100-90, 99-92, 100-90. Krasniqi KOs Bösel por título mundial interino de la AMB en Alemania Navarrete vence a Villa por el título de pluma de la OMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.