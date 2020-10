Navarrete vence a Villa por el título de pluma de la OMB Emanuel “Vaquero” Navarrete (33-1, 28 KOs) venció mediante una cerrada decisión unánime en doce rounds sobre Rubén Villa (18-1, 5 KOs) para reclamar el título vacante de peso pluma de la OMB el viernes por la noche en la Burbuja del MGM Hotel Casino en Las Vegas. Navarrete, quien anteriormente fue campeón mundial de peso súper gallo de la OMB con cinco defensas exitosas, derribó a Villa con un uppercut de izquierda en el primer round y en el cuarto round con una mano izquierda recta. Después de eso, presionó la acción y pasó a una victoria 114-112, 114-112, 115-111. La puntuación parecía estar demasiado cerrada. “Sabía que Villa era un peleador que se movía mucho y sabía que se movería aún más una vez que sintiera mi poder”, dijo Navarrete. “No obtuve el nocaut, pero obtuve la victoria. Estoy muy contento con este campeonato. Es un reflejo de todos los sacrificios y de todo el trabajo duro que hice. Conquisté mi segunda categoría de peso gracias a todo ese trabajo duro. “Tengo la mira puesta en todos los campeones del mundo en 126. Me encantaría enfrentarme a {Josh} Warrington. Creo que nuestros estilos harán una gran pelea “. Hughes vence a Kotochigov por título Internacional WBC en Dubai

