Hughes vence a Kotochigov por título Internacional WBC en Dubai Foto: MTK Global El peso ligero Maxi Hughes (22-5-2, 4 KOs) se convirtió en el nuevo campeón internacional del WBC con un triunfo por decisión unánime en diez rounds sobre sobre el previamente invicto Viktor Kotochigov (12-1, 5 KOs) la noche del viernes en la Rotonda del Caesars Bluewaters en Dubai. Las puntuaciones fueron 96-93, 97-92, 95-94. Hughes derribó a Kotochigov en la tercera ronda con un gran uppercut. Spence-García será el 5 de diciembre en Dallas con fanáticos

