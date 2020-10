Spence-García será el 5 de diciembre en Dallas con fanáticos El campeón unificado de peso welter del WBC / FIB Errol “The Truth” Spence Jr. enfrentará al ex campeón mundial de dos divisiones Danny “Swift” García en el exitoso evento principal de un Pay-Per-View de FOX Sports PBC el sábado 5 de diciembre con la asistencia de fanáticos en Estadio AT&T en Arlington, Texas. El pay-per-view también presenta a la sensación invicta de peso súper welter Sebastian “The Towering Inferno” Fundora enfrentándose a Jorge Cota en una eliminatoria por el título súper welter del WBC en el evento co-estelar. La alineación también verá a los contendientes Josesito “The Riverside Rocky” López y Francisco “Chia” Santana enfrentarse en una pelea de peso welter de 10 rounds, además del ex campeón Julio Ceja se enfrenta al contendiente de peso pluma Eduardo Ramírez en una eliminatoria por el título de peso pluma del WBC en el inicio del pago por evento. Los boletos para el evento en vivo, promovido por TGB Promotions, Man Down Promotions y DSG Promotions, están a la venta el miércoles 14 de octubre a las 10 a.m. CT, y se pueden comprar en SeatGeek.com, el proveedor oficial de boletos del AT&T Stadium. Spence vs.García estaba programado originalmente para el 21 de noviembre. Lozano regresa a Telemundo en Kissimmee, Florida

