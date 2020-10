Lozano regresa a Telemundo en Kissimmee, Florida All Star Boxing / Tuto Zabala, Jr. regresan el viernes y continúan en la serie de otoño de Boxeo Telemundo de este año. Esta será la segunda de cuatro tarjetas semanales consecutivas transmitidas en la red desde el Centro de Eventos Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida. Los combates están en la zona de lucha en cuarentena sin fanáticos. El evento principal de 10 rounds verá al favorito local Daniel “El Alacran” Lozano (15-9-1, 11 KOs) vs Saul “The Beast” Sanchez (13-1, 7 KOs) del Sur de California por el título vacante Fedecentro de la AMB. El veterano Lozano tiene la ventaja de estar en casa, pero entrará en esta pelea ante un oponente mucho más joven. Lozano demostró en su última pelea ante el invicto cubano Jorge De Jesús Romero 17-0 que aún le queda mucho en el tanque. La pelea fue oficialmente declarada en empate, lo que le dio a Lozano un poco de impulso de cara a la pelea de este viernes. ¿Cómo estás Daniel? Bueno, gracias. He estado entrenando y trabajando mi trabajo en la construcción. Recientemente compré mi primera casa y estoy esperando a mi tercer hijo (primer niño) en diciembre. Así que la vida es buena y estoy concentrado en mi próxima pelea. En su última pelea demostró que todavía tiene hambre de triunfar. ¿Puedes hablar sobre esa pelea? Romero realmente peleó mi pelea esa noche. Realmente esperaba una revancha con él y todavía espero que podamos pelear nuevamente, tal vez en un evento principal en algún momento. ¿Cómo te sientes al subir a 122 en esta pelea? Creo que es una oportunidad justa ya que mi oponente en realidad es un peleador natural de 118 libras que sube a 122. En esencia, ambos estaremos peleando cerca de nuestro peso natural. También me siento mucho más fuerte al no tener que bajar esos 4 libras de más. Hace una diferencia como se demostró en algunas de mis victorias pasadas. ¿Qué has visto en video de tu oponente? De hecho, solo he visto un video de él. Realmente no me gusta ver muchos videos sobre los oponentes ya que muchas veces no pelean de la forma en que los miraste en el video la noche de la pelea. Es el luchador más joven, pero definitivamente no lo tomaré probablemente debido a mi experiencia. Esta pelea significa tanto para él como para mí. ¿Sientes alguna presión entrando como el perdedor? No siento ninguna presión en absoluto. Estoy feliz de que nuestros estilos coincidan y de que este no sea un oponente al que tenga que perseguir. ¿Qué crees que haría una victoria el viernes por tu carrera? Espero que me vuelva a poner en posición para hacer otra carrera por un título en 118 o 122. * * * “El Alacran” Lozano vs “La Bestia” Sánchez es presentado por All Star Boxing, Inc en asociación con Thompson Boxing y se transmitirá en vivo a las 12 AM por la cadena Telemundo. Conferencia de prensa final Navarrete-Villa

