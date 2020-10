Conferencia de prensa final Navarrete-Villa El ex campeón mundial de peso pluma junior de la OMB, Emanuel “Vaquero” Navarrete (32-1, 28 KOs) ha ganado 27 combates consecutivos. Rubén Villa (18-0, 5 KOs) nunca ha perdido como profesional. Algo dará el viernes por la noche en ESPN cuando los dos luchen por el título mundial vacante de peso pluma de la OMB, que estuvo disponible después de que Shakur Stevenson subiera al rango de peso ligero junior. En la rueda de prensa del miércoles, así han dicho Navarrete y Villa. Emanuel Navarrete: “Con la situación actual y el campamento que hemos tenido, {mi equipo} ha hecho un gran trabajo. Lo hemos superado y estamos listos para este partido. Mi cuerpo está mucho mejor. Estoy creciendo un poquito más. Se estaba poniendo un poco difícil llegar a 122, pero ahora subiendo a 126, creo que estoy más preparado para eso “. “Por ahora, estamos prácticamente listos. Estamos listos para este peso. Estamos listos para esta pelea el viernes por la noche, así que creo que estamos listos para ir con lo que tenemos. Después de esta pelea, seguiremos avanzando “. Rubén Villa: “Ha habido un par de restricciones y cosas por el COVID, pero he estado en el gimnasio, he estado activo. No se ha interpuesto en mi entrenamiento y en el entrenamiento de mi equipo. Sí, entrenamos duro, otro campamento duro, y estamos listos para la noche del viernes “. “En mis últimas dos peleas, han sido tipos agresivos que vienen a vencerme y creen que me sacarán de mi plan de juego. Pero me adapté bien. Siempre tuvimos buenos planes de juego y nos apegamos a los planes de juego, y ahora estamos aquí luchando por un título mundial. Siento que estoy listo. Siento que es vencible, y mi estilo es el indicado para hacerlo “. “Es un tipo agresivo que lanza 100 golpes por ronda. Siento que va a sacar lo mejor de mí para hacer mi trabajo lo mejor que pueda. “Siento que vas a ver un Rubén Villa más grande y mejor este viernes”. “Correr con la máscara puesta, ver a los trabajadores de campo trabajando durante la pandemia y los incendios, es solo otra motivación para mí para ganar esta pelea y traer a Salinas su primer título mundial. No puedo esperar para mostrarles lo que tengo “. “Quiero ver al mejor Rubén Villa. Ni siquiera lo he visto todavía. Siento que Navarrete me lo sacará. Estoy emocionado de actuar y, como dije, mostrarles lo que tengo. Siento que me han dormido. Quizás mucha gente piense que no pertenezco aquí, pero les voy a demostrar a todos que soy un luchador de élite 126. Sí, vengo a ganar y vengo a pelear “. Guinness Panameño de la TV, Juan Carlos Tapia en el camino hacia el IBHOF

