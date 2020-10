Guinness Panameño de la TV, Juan Carlos Tapia en el camino hacia el IBHOF Por.Gabriel F. Cordero El Legendario comentarista Político Deportivo Panameño, Juan Carlos Tapia ha logrado su tercera nominación consecutiva para la inducción al Salón de la Fama del Boxeo Internacional (IBHOF) en Canastota. Tapia ha sido nominado en la categoría de Observador para la Clase de 2021, ganador de un Guinness World Records como el creador y presentador del programa semanal “LO MEJOR DEL BOXEO” galardonado como el programa televisado más antiguo del mundo que se transmite por 45 años sin interrupción desde el 9 de enero de 1975 con la pelea entre Antonio Cervantes de Colombia y Shinichi Kadota de Japón. Lo mejor del boxeo se transmite de forma gratuita y Panamá ha podido ver grandes combates de la historia de Roberto Duran, Wilfredo Gomez, Mike Tyson, Julio César Chávez, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya entre otros.Tapia ha sido galardonado con distintas distinciones y cinturones de campeonato del WBC, WBA, WBO e IBF. Tiene una de las mas grandes videotecas del mundo. Miles de Panameños mantuvieron por años esperanzas en Juan Carlos Tapia como un buen candidato a la presidencia por su extraordinario ejemplo como ciudadano honesto y responsable. En la actualidad sus opiniones políticas sociales son consideradas como la principal opinión del país y logra el apoyo de más del 65% de la población de los mas de 4 millones de ciudadanos de ese país. Las Inducciones al Salón de la Fama de 2020 y 2021 se llevarán a cabo del 11 al 14 de junio de 2021 en Canastota, NY. Eddy Reynoso habla de Valdez-Berchelt, Frank Espinoza y Andy Ruiz

