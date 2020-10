Eddy Reynoso habla de Valdez-Berchelt, Frank Espinoza y Andy Ruiz El Entrenador del Año Eddy Reynoso habló con Fightnews.com® exclusivamente sobre la próxima pelea entre Oscar Valdez y Miguel Berchelt, su relación con el manager Frank Espinoza y su nuevo alumno Andy Ruiz. “Oscar Valdez vs Alacrán Berchelt será una guerra”, dijo Reynoso. “Ambos son grandes guerreros pero siento que tengo un completo luchador en Oscar. Tiene más herramientas, puede boxear, puede contraatacar y puede seguir adelante. Berchelt es un gran campeón pero solo tiene un estilo y es el de salir adelante. Oscar también puede hacer eso. Puede golpear y tiene poder en ambas manos. Tenemos un gran plan de juego. “Oscar ha peleado con la mandíbula rota, ha sido derribado y ha vuelto a ganar. Berchelt no lució bien en su última pelea. Soy consciente de que no era su categoría de peso, pero ha sido derribado y no se ha levantado para ganar. Creo que esa es una gran diferencia. Pero de todos modos, tenemos las herramientas para ganar “. Reynoso es un disciplinarista bien conocido que es conocido por llevarse muy bien con sus peleadores y entrenadores. Frank Espinoza, quien maneja a Oscar Valdez entre otros peleadores, es quien le da a Eddy el consejo que necesita para convertirse en un gran manager y también en un entrenador. “Frank Espinoza es un gran entrenador. Se adapta bien a cualquier luchador, y es un caballero. Me ha tratado muy bien. Debe haber respeto mutuo en este negocio y eso es exactamente lo que Frank trae a la mesa. Me da consejos sobre cómo ser un mánager y cómo manejar ciertas cosas en el boxeo. Estoy muy agradecido con Frank ”. Finalmente, Reynoso habló sobre su nuevo alumno Andy Ruiz, el ex campeón mundial de peso pesado que se ha asociado con Eddy en su búsqueda de recuperar el campeonato. “Andy Ruiz tiene el objetivo de volver a ser campeón del mundo y me ha demostrado que se toma en serio este regreso. Si tiene la disciplina y el compromiso que requiero en mis luchadores, no tengo ninguna duda de que volveremos a conquistar la gran corona ”. Guinness Panameño de la TV, Juan Carlos Tapia en el camino hacia el IBHOF Crawford-Brook para el 14 de noviembre

