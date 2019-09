Bivol-Castillo por titulo AMB el 12 de octubre en Chicago por DAZN El campeón de peso semipesado de la AMB, Dmitry Bivol, defenderá su título contra Lenin Castillo el 12 de octubre en el Wintrust Arena de Chicago, en vivo en DAZN en los Estados Unidos y en Sky Sports en el Reino Unido. Bivol (16-0 11 KOs) defiende el campeonato mundial por sexta vez en Windy City, mientras que el retador Dominicano Castillo (20-1 15 KOs) ha detenido antes del limite a 15 de sus 20 oponentes. Bivol-Castillo es parte de una gran noche de acción en Chicago coronada por el debut de peso pesado de la estrella libra por libra Oleksandr Usyk contra el invicto contendiente Tyrone Spong Ex campeones Benn y Bika se enfrentan el 23 de noviembre en Inlgaterra

