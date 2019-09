Arrieta vence por Decisión mayoritaria a Núñez y sigue invicto El Puertorriqueño invicto peso pluma Carlos “The Chosen One” Arrieta (11-0, 7 KOs) ganó por decisión mayoritaria en diez rounds sobre el Panameño dos veces retador al título mundial Ricardo “El Matemático” Núñez (29-11, 23 KOs) el viernes por la noche en el Rubén Coliseo Zayas Montañez en Trujillo Alto, Puerto Rico. Los jueces lo anotaron 96-94, 96-94 y 95-95 en una pelea difícil. El peso mediano junior Nicklaus Flaz (7-1, 5 KOs) ganó por TKO en: 01 del tercer round contra Luis Hernández (16-9, 9 KOs). Después de que Flaz dominara fácilmente los dos primeros rounds, Hernández no salió para el tercer round. Otros resultados

Jean Rivera W6 Antonio Sánchez (peso welter)

Victor Santillán W6 Jason Vera (súper gallo)

Miguel Marrero W6 Luis Enrique Rivera (liviano)

Nick Steven W4 Juseim Cruz (súper liviano) Selby vence a Majiha con polémica decisión en Inglaterra Bivol-Castillo por titulo AMB el 12 de octubre en Chicago por DAZN

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.