Besputin insiste en su inocencia ante la AMB El ruso Alexander Besputin recientemente despojado del título mundial de peso welter de la AMB al no pasar una prueba de dopaje ha comentado que su situación es lejana del uso deliberado del dopaje. Vista previa por decisión de los jueces a su compatriota Rajab Butaev el 30 de noviembre de 2019 en Montecarlo pero el 25 de junio de 2020 se conoció la prueba de dopaje B de Besputin dio una información de resultado positivo. “Mi equipo legal y un especialista de VADA enviando información completa a la AMB y demostrando cómo todo esto podría entrar en el cuerpo incluso podría ingresar al cuerpo a través de la carne, etc. La concentración de la sustancia prohibida en la prueba de dopaje fue “Muy pequeña. Si hubiera usado un medicamento, habría cambiado todos los indicadores, pero no fue así. Realmente no sé de dónde vender en la muestra. Ya hemos entrevistado a médicos para entender, tal vez algo estaba realmente prohibido”, dijo Besputin. WBC sigue apoyando en la lucha con el COVID y prepara su Convención Anual

