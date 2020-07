WBC sigue apoyando en la lucha con el COVID y prepara su Convención Anual En el tradicional ¨Martes de Cafe del WBC¨, Mauricio Sulaiman, anunció que los trabajos y la logística para la 58ª Convención Anual del WBC – VIRTUAL – de San Petersburgo están muy avanzados, para ofrecer el mejor evento, en nuestro mundo cambiante. Este evento en línea se llevará a cabo del 12 al 15 de agosto. La agenda que incluye la ceremonia de apertura, una variedad de presentaciones, revisión de clasificaciones mundiales, escrutinio del estado de las defensas obligatorias de cada división, seminarios para funcionarios del ring y reuniones de todos los comités más entrega especial de premios. También habrá una agenda social memorable, que incluirá el famoso ballet, paseos por la ciudad y una tarjeta de boxeo para cerrar las actividades. Los invitados especiales del martes de café fueron los protagonistas de la última tarjeta organizada por Zanfer. El promotor de vanguardia ha estado ofreciendo excelentes combates de boxeo a puerta cerrada. Jackie Nava, quien regresó al ring después de un año de inactividad, dijo que estaba contenta y satisfecha con su victoria sobre Estrella Valverde. Sin embargo, observó que era muy raro pelear en estas circunstancias nuevas y alteradas, subrayando que el factor más importante es reiniciar el boxeo porque los luchadores necesitan ganarse la vida y ganarse la vida. Una de las sorpresas de este martes de café fue la presencia de Mariana Juárez, quien felicitó calurosamente y deportivamente a Jackie por su actuación. Si bien señala claramente que la pelea con ella será un “caldero de peces” diferente, ya que ambos están en un nivel completamente diferente. Esta es la lucha por la que el público ha estado clamando durante mucho tiempo. Sin una fecha todavía y todavía, ambos ya están entrenando para obtener el condicionamiento supremo. Guillermo Brito dijo que estaba muy contento con los resultados de esta serie de espectáculos a puerta cerrada, porque hacer las cosas bien puede lograr grandes resultados. Reconoció y elogió los esfuerzos de todos los combatientes involucrados, destacando que es de suma importancia seguir los protocolos de seguridad, especialmente las pruebas para detectar COVID-19. Otro tema principal fue la iniciativa de Deportes Unidos por México, que en alianza con Morton Subastas, que lanzó una subasta digital de objetos y experiencias, para reunir y reunir recursos financieros, para ser donados al proyecto “Sumamos por México”, lideró por la Fundación Carlos Slim y la Fundación CIE. Los fanáticos podrán adquirir artículos de sus organizaciones deportivas favoritas, a las que de otra manera no tendrían acceso; Entonces, con esto, los fanáticos mexicanos harán su parte en el frente local. Mauricio también explicó que el WBC cooperará en esta subasta con: un guante firmado por Mike Tyson. Artículo de la colección privada de José Sulaimán Chagnón (Presidente del CMB de 1975 a 2014). Medidas: 28 x 15 cm. Con certificado Un cinturón de campeón mundial idéntico al que se le dio a Floyd Mayweather Jr., Saúl “Canelo” Álvarez y Tyson Fury, entre otros. Placa en baño de oro de 24K, 30 cm de diámetro, cuero verde auténtico ensamblado por Cleto Reyes, 1.20 metros de largo, pintado a mano y ensamblado pieza por pieza. Para concluir una reunión muy ocupada, el boleto conmemorativo fue presentado al gran campeón Julio César Chávez, quien celebrará su cumpleaños el 12 de julio. Después de casi tres meses y medio de pausa, la Lotería Nacional reanudará sus actividades con este fabuloso homenaje a uno de los ídolos de México. Besputin insiste en su inocencia ante la AMB Resultados desde Las Vegas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.