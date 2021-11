Arum pide rounds de 3 minutos para las mujeres La campeona mundial de peso ligero junior de la OMB Mikaela Mayer (15-0, 5 KOs) y la campeona mundial de la FIB durante mucho tiempo Maiva Hamadouche (22-1, 18 KOs) se enfrentaron el miércoles antes de su inclinación de unificación del título este viernes en The Theatre at Virgin Hotels Las Vegas. Esta será la primera vez que una pelea por el título mundial femenino encabeza una cartelera de Top Rank en ESPN desde que la más reciente de la serie debutó en julio de 2017. “Esto es fantástico para el boxeo femenino”, dijo el promotor del Salón de la Fama Bob Arum. “Es genial que las mejores mujeres en cualquier categoría de peso se enfrenten entre sí. “Si queremos llevar el boxeo femenino a la vanguardia del deporte, todos deberíamos abogar por rounds de tres minutos. Si el boxeo femenino quiere ocupar una posición destacada que no lo ha hecho, pero debería, en mi opinión, debería cambiarse a rondas de tres minutos. ¿Por qué hay una diferencia en las rondas entre el boxeo femenino y masculino? “Tenemos que mirar otros deportes. La que me viene a la mente de inmediato es aquella en la que la participación de las mujeres es la misma que la de los hombres. En el tenis profesional, las mujeres juegan un juego y es la misma puntuación que los hombres. Al mantenerlo en rondas de dos minutos, le está diciendo al mundo que el boxeo femenino es diferente. Si nos preocupan los problemas de salud, haga rondas de tres minutos y regule la cantidad de rounds que las mujeres pueden pelear ”. Buatsi-Vlasov agregado a Parker-Chisora ​​II el 18 de diciembre Conferencia de Prensa de Davis-Cruz

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.