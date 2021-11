Conferencia de Prensa de Davis-Cruz El campeón de peso ligero de la AMB, Gervonta “Tank” Davis (25-0, 24 KOs) y el # 2 de la FIB Isaac “Pitbull” Cruz (22-1-1, 15 KOs) comentaron sobre su enfrentamiento PPV el 5 de diciembre en el Staples Center de Los Ángeles. Cruz reemplazó a Rolly Romero, quien fue expulsado debido a acusaciones de abuso sexual. Gervonta Davis: “Respeto a Isaac Cruz por dar un paso al frente y tomar la pelea, pero todos saben lo que hago. Entré buscando el nocaut y eso es exactamente lo que voy a hacer en esta pelea. Estoy de regreso en Los Ángeles donde brillan las estrellas y voy a encenderlo contra Isaac Cruz en el Staples Center el 5 de diciembre “. Isaac Cruz: “Si Dios quiere, seré campeón mundial el 5 de diciembre. Esta pelea es una gran motivación para mí como profesional y como meta personal. Estoy seguro de que después del 5 de diciembre todos en el boxeo sabrán el nombre de Isaac ‘Pitbull’ Cruz “. Arum pide rounds de 3 minutos para las mujeres Conferencia de Prensa de Haney-JoJo en MGM Grand

