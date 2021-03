Arroyo vence a Rodríguez por titulo mosca interino del WBC en Miami En un combate por el vacante campeonato mundial interino de peso mosca del WBC, McWilliams Arroyo (21-4, 16 KOs) venció mendiante un nocaut técnico en el quinto round sobre el retador sustituto Mexicano, Abraham Rodríguez (27-3, 13 KOs). Rodríguez intervino con dos días de anticipación cuando el campeón del WBC, Julio César Martínez, se retiró debido a una lesión. Arroyo derribó a Rodríguez en el cuarto asalto y continuó castigándolo en el quinto round, lo que provocó que la esquina de Rodríguez sacara a su hombre. El tiempo era 1:41. Canelo vence a Yildirim en tres y retiene titulos WBC y AMB en Miami Zhang-Forrest terminan en empate en Miami

