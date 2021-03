Zhang-Forrest terminan en empate en Miami Tres caídas no fueron suficientes. El invicto WBO # 8, IBF # 15 peso pesado Zhilei “Big Bang” Zhang (22-0-1, 17 KOs) y Jerry Forrest (26-4-1, 20 KOs) lucharon por un empate a diez rounds el sábado por la noche en el Hard Rock Stadium en Miami, Florida. Zhang derribó a Forrest en cada una de las tres primeras rondas. Sin embargo, después de eso, Forrest luchó para regresar a la pelea. A Zhang totalmente gaseado se le dedujo un punto por aguantar en el noveno round. Forrest hizo que Zhang se tambaleara en la ronda final, pero no pudo derribarlo. Las puntuaciones fueron 95-93 Forrest, 93-93, 93-93. El invicto peso súper mediano Diego Pacheco (11-0, 8 KOs) superó por puntos a Rodolfo Gómez Jr (14-5-1, 10 KOs) en ocho rounds. Las puntuaciones fueron 79-73 3x. El invicto peso súper mediano Alexis Espino (6-0, 4 KOs) detuvo a Ashton Sykes (5-4, 1 KO) en el quinto round. El novato superpluma Marc Castro (2-0, 2 KOs) vencio al suplente tardío John Moraga (1-3, 1 KO) en dos rounds. Moraga cayó una vez en la primera ronda y dos veces en la segunda ronda. El tiempo era 2:29. Arroyo vence a Rodríguez por titulo mosca interino del WBC en Miami Empatan Dirrell-Davis en eliminatoria de 168 libras del WBC en Los Angeles

