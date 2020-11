Anuncian combates en Crawford-Brook el 14 de noviembre El rey del nocaut del MGM Grand Las Vegas Bubble, el zurdo de peso welter junior Elvis “The Dominican Kid” Rodríguez (10-0-1, 10 KOs) peleará contra un oponente para ser nombrado en un combate a ocho rounds en la cartelera del 14 de noviembre. El evento de dos campeonatos mundiales presenta al campeón de peso welter de la OMB Terence “Bud” Crawford contra el ex campeón mundial de peso welter Kell Brook. El evento co-estelar mostrará la revancha por el título mundial súper mosca de la AMB entre el campeón Joshua “El Profesor” Franco y el hombre al que derrotó para ganar el título, Andrew “The Monster” Moloney. Otras peleas: Joshua Greer Jr. (22-2-1, 12 KOs) vs.Edwin Rodríguez (11-5-1, 5 KOs)

8 asaltos, peso gallo Tyler Howard (18-0, 11 KOs) vs.KeAndrae Leatherwood (22-7-1, 13 KOs)

8 asaltos, peso mediano Raymond Muratalla (10-0, 8 KOs) vs.TBA

8/6 asaltos, peso ligero Duke Ragan (2-0, 1 KO) vs.TBA

4 asaltos, peso pluma Vegas Larfield (1-0, 1 KO) vs.Juan Alberto Flores (2-0-1)

4 asaltos, peso gallo Agenda del fin de semana del Salón de la Fama del Boxeo de Florida

