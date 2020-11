Agenda del fin de semana del Salón de la Fama del Boxeo de Florida El fin de semana de inducción al Salón de la Fama del Boxeo de Florida 2020 comienza el viernes por la noche en el hermoso Hotel Marriot en San Petersburgo, Florida. El evento se llevará a cabo de acuerdo con los protocolos de los CDC. Calendario de eventos de fin de semana VIERNES 6 de noviembre

SHOW DE BOXEO PROFESIONAL por T&K BOXING PROMOTIONS

6:00 PM puertas abiertas 5:00 PM Los

boletos se pueden pedir en el sitio web de T&K Boxing Promotions SÁBADO 7 de noviembre

10:00 AM – 4:00 PM

TODO EL DÍA: FIST CASTING, MEMORABILIA EN VENTA, FIRMAS DE LIBROS, AUTOGRAFÍAS Y MÁS

10:00 AM – 11:00 AM Seminario de árbitros y jueces – Brian Garry FBHOF Clase de 2009

PODCAST EN VIVO CON LA SOMBRA LIGA 11:00 AM – 1:00 PM PRESENTANDO A RHETT BUTLER

2:30 PM “EL FINO ARTE DEL COACHING” Steve Canton FBHOF BOD, Clase de 2009 BANQUETE DEL SÁBADO POR LA NOCHE

reg 6:00 PM Cena 7:00 PM Cash & cc Bar

Orador invitado: Mark Beiro, Clase de 2009

Music

Awards

Introducción a la Clase de 2020 DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE

DESAYUNO CON INDUCTAS: 8:00 AM – 10:00 AM

CEREMONIA OFICIAL DE INDUCCION 11:00 AM

Cake & Coffee para seguir por Alessi Bakery

Reserve una habitación y pida boletos en nuestro sitio web ** Se requiere pedido anticipado de boletos para la cena y el desayuno

