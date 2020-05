Andy Ruiz se une al equipo a Eddy y Chepo Reynoso El ex campeón de peso pesado de la AMB, la FIB y la OMB Andy Ruiz se unió oficialmente al Equipo Canelo para ser entrenado por Eddy y Chepo Reynoso. El propio Eddy publicó un video en la cuenta de Instagram @CaneloTeam para dar la bienvenida a Ruiz, quien enfrenta una nueva etapa en su carrera y tiene la intención de convertirse en campeón mundial nuevamente, ahora con un equipo de entrenamiento diferente y en un nuevo entorno. Se rumoreaba que Ruiz se uniría al equipo de Canelo hace meses. De hecho, hace unas semanas, el boxeador le dijo al presidente de la AMB Gilberto Jesús Mendoza a través de un Instagram Live que había conversaciones avanzadas. Ruiz sorprendió al mundo el año pasado cuando noqueó a Anthony Joshua y se convirtió en el primer campeón mexicano de peso pesado en la historia. Pero cuando regresó para una revancha en diciembre, perdió la corona en una actuación muy por debajo del primer partido. “The Destroyer” admitió que no entrenó adecuadamente para la pelea y que eso jugó un papel importante en su derrota. Ahora, bajo el mando de Reynoso, su objetivo es volver a la cima del boxeo y convertirse en campeón mundial nuevamente. WBC anuncia que mantiene la realización de su convención 58

