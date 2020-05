WBC anuncia que mantiene la realización de su convención 58 El WBC ha anunciado que su 58ª convención anual no se cancelará, por lo que se contemplan tres opciones: 1. Efectuarse según lo planeado, a fines de agosto en San Petersburgo, Rusia. 2. Llevar a cabo en otro lugar en una fecha por definir 3. Celebrar una convención virtual Esto depende completamente de las condiciones sanitarias que ocurran en las próximas semanas. Más detalles serán anunciados pronto. Andy Ruiz se une al equipo a Eddy y Chepo Reynoso Round 12 con Mauricio Sulaiman

