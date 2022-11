AMB ordena choque Cruz-Serrano El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) emitió una resolución el martes ordenando una pelea por el título indiscutido de peso pluma femenino entre Erika Cruz, la campeona de la AMB, y Amanda Serrano, quien posee los títulos de la FIB, la OMB y el WBC. El comité determinó que no hay necesidad de permisos especiales y que los mejores se enfrentarán en el ring, por lo que fijó a Serrano como retador obligado al título que ostenta Cruz. Ahora tendrán un plazo de 30 días para negociar la pelea y si no llegan a un acuerdo o alguna de las partes se niega a hacerlo, el comité podría enviar la pelea a subasta con un reparto del 50% para cada uno de los campeones. Por otro lado, la ganadora de la pelea tendrá 12 meses para realizar su próxima defensa obligatoria. La resolución emitida este martes deja sin efecto cualquier resolución anterior. Round 12 con Mauricio Sulaimán: México vive un momento histórico Showtime transmitirá combates de Dirrell y J-Rock Like this: Like Loading...

