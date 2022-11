Showtime transmitirá combates de Dirrell y J-Rock Showtime Boxing transmitirá tres combates de cartelera en vivo en su canal de YouTube y página de Facebook este sábado desde The Armory en Minneapolis antes de su transmisión de Showtime Championship Boxing encabezada por el campeón de peso súper mediano de la AMB David Morrell Jr. contra el invicto retador obligatorio Aidos Yerbossynuly. Los combates de transmisión cuentan con el contendiente de toda la vida Andre Dirrell (28-3, 18 KOs) en un choque de peso semipesado de 10 asaltos contra Yunieski González (21-4, 17 KOs). La acción también incluye al ex campeón mundial unificado Julian “J-Rock” Williams (27-3-1, 16 KOs) enfrentando a Rolando Mansilla (18-11-1, 8 KOs) en una pelea de ocho asaltos en el peso mediano, además del súper invicto. los pesos ligeros Kent Cruz (16-0-2, 10 KOs) y Enriko Gogokhia (13-0-1, 8 KOs) en una revancha a ocho asaltos de su sorteo dividido en febrero. AMB ordena choque Cruz-Serrano Teraji vence a Kyoguchi y unifica los títulos minimosca WBC/WBA Like this: Like Loading...

