AJ: Wilder, Fury, Ortiz, Usyk llamará cuando esté listo El campeón de peso pesado de la AMB, la FIB y el IBO Anthony Joshua y su promotor Eddie Hearn hablan sobre lo que está en el futuro ahora que AJ recuperó sus campeonatos mundiales contra Andy Ruiz Jr el sábado en el Diriyah Arena en Riyadh, Arabia Saudita. Anthony Joshua Sobre la pelea contra Deontay Wilder y Tyson Fury: “¿Qué puedo decir? He estado hablando de estos muchachos por mucho tiempo. Esta vez, cuando tuve la oportunidad de concentrarme únicamente en Andy, mi cabeza está en el lugar correcto. Cuando Wilder, Fury, Ortiz y Usyk estén realmente listos, harán la llamada. Hasta entonces, los respeto. No continuaré llamándolos. Estoy haciendo mi propio carril y si quieren ser parte de eso, llamarán. Ruiz lo hizo y creó un legado. Si esos tipos quieren hacerlo, también pueden crear un legado. Mira todo lo que he hecho, vamos. Cuando los llamo y hago todo eso, pierdo el enfoque “. En una tercera pelea con Andy Ruiz: “Sin duda. Si escuchaste, vamos a hacer un tercero. Él me ganó justo y bien la primera vez y yo lo vencí justo y bien la segunda vez. Entonces lo haremos nuevamente. 100% “. Eddie Hearn Sobre la pelea contra Deontay Wilder y Tyson Fury: “Anthony los ha estado persiguiendo por años. Esas peleas sucederán. Tal vez tenían razón al alejarse de esas peleas en ese entonces porque la pelea ahora vale mucho más. AJ quiere el legado. Creó ese legado esta noche en Arabia Saudita. Vende arenas en todo el mundo. Él está transformando el boxeo. ¡Estos otros tipos no pueden atar sus botas! Solo tiene 24 peleas y solo va a mejorar “. WBC nombra a Donaire como retador obligatorio del peso Gallo El ex campeón Rosales busca la redención Advertisements

