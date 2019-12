WBC nombra a Donaire como retador obligatorio del peso Gallo La Junta de Gobernadores del WBC ha votado por unanimidad para nombrar a Nonito Donaire como el contendiente obligatorio del WBC en la división de peso gallo. El período de negociaciones libres ha comenzado para la defensa obligatoria del título del campeón de peso gallo del WBC, Nordine Oubaali, y si no se llega a un acuerdo, se realizará una oferta de cartera el 3 de enero en la Ciudad de México. Ocampo, Aguilar encabeza evento en la Ensenada, BCN AJ: Wilder, Fury, Ortiz, Usyk llamará cuando esté listo Advertisements

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.