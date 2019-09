Actualidad: Alvarez-Kovalev Aquí hay algunas citas de Canelo Alvarez y Sergey ‘Krusher’ Kovalev en su pelea por el título mundial de peso semipesado de la OMB el 2 de noviembre en Las Vegas. Canelo Álvarez: “La segunda fase de mi carrera continúa tal como lo habíamos planeado, y es por eso que seguimos haciendo grandes peleas para ingresar en los libros de historia del boxeo. Por eso también he decidido saltar dos clases de peso contra uno de los campeones más temidos de los últimos años. Kovalev es un golpeador peligroso y, naturalmente, es el hombre más grande, pero ese es el tipo de desafíos y riesgos que me gusta enfrentar ”. Sergey Kovalev: “Para ser el mejor tienes que vencer al mejor. Siempre he tratado de pelear contra los oponentes más duros de mi división, pero muchos me han esquivado a lo largo de mi carrera. Canelo quería pelear conmigo; para subir de peso y desafiar mi cinturón. Estaré listo el 2 de noviembre “. Amanda Serrano vence a Hardy en el MSG en Nueva York Top Rank anuncia el calendario de otoño

