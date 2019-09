Top Rank anuncia el calendario de otoño Tres peleas por el título mundial y una muy esperada pelea de unificación de peso semipesado están en el expediente para el calendario de otoño de Top Rank, que dio a conocer en una conferencia de prensa especial de lanzamiento en Las Vegas. 18 de octubre: combate de unificación de peso semipesado entre el campeón de la FIB, Artur Beterbiev y el campeón del WBC, Oleksandr Gvozdyk en el Liacouras Center de Filadelfia en ESPN. 26 de octubre: Shakur Stevenson vs. Joet González por el título vacante de peso pluma de la OMB en el Centro de Convenciones Reno-Sparks en Reno, Nevada en ESPN +. 2 de noviembre: el campeón mundial de peso súper pluma del WBC, Miguel Berchelt contra Jason Sosa en el Dignity Health Sports Park en Carson, California, en ESPN. 9 de noviembre: el campeón de peso ligero junior de la OMB Jamel Herring contra Lamont Roach Jr. el 9 de noviembre en Chukchansi Park en Fresno, California, en ESPN +. Más peleas: las plataformas ESPN también tienen otras dos peleas en proceso. Un espectáculo del 30 de noviembre con el debut en el peso súper pluma del ex campeón de peso pluma de la OMB Oscar Valdez vs. Jr. Actualidad: Alvarez-Kovalev Alvarez-Kovalev en el MGM de las Vegas el 2 de Noviembre

