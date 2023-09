Zayas, Vargas y Luna obtienen victorias en Corpus Christi, Texas. El invicto peso mediano junior Xander Zayas (17-0, 11 KOs) defendió con éxito sus cinturones NABO y NABF contra Roberto Valenzuela Jr. (21-5, 20 KOs) el viernes por la noche en la pelea coestelar Venado-Joet en el American Bank Center en Corpus Christi, Texas. Zayas derribó a Valenzuela dos veces en el primer asalto. En el cuarto asalto, la cara de Valenzuela era una máscara ensangrentada y el médico del ring detuvo la pelea en 0:42 en el quinto asalto. El prospecto de peso ligero Emiliano Vargas (7-0, 6 KOs), hijo del ex campeón mundial Fernando “Feroz” Vargas, castigó al previamente invicto Alejandro Guardado (5-1, 1 KO) hasta que la pelea fue detenida en el tercer asalto. El peso welter Julio Luna (20-1-2, 11 KOs) logro una decisión unánime en ocho asaltos sobre el artista del KO Omar Aguilar (25-2, 24 KOs). Las puntuaciones fueron 79-73, 78-74, 77-75. El peso welter local John Rincón (8-0, 2 KOs) superó por puntos a Bryan Ismael Rodríguez Rivera (4-2-1, 2 KOs) en seis asaltos sin incidentes. Las puntuaciones fueron 60-54, 60-54, 58-56. El peso welter junior Jamaine Ortiz (17-1-1, 8 KOs) superó a Antonio Morán (29-6-1, 20 KOs) en ocho en una buena pelea. En su primera acción desde la derrota del año pasado ante Vasiliy Lomachenko, Ortiz se impuso 99-91, 98-92, 97-93. El ex retador al título mundial Rubén Villa IV (21-1, 7 KOs) logró una decisión unánime en ocho asaltos sobre Brandon Valdés (15-4, 7 KOs) en un choque de peso pluma. Las puntuaciones fueron 78-74 3x. El olímpico estadounidense Tiger Johnson (10-0, 5 KOs) superó a Ricardo Quiroz (13-3, 7 KOs) por decisión mayoritaria en ocho asaltos. Las puntuaciones fueron 76-76, 78-73, 79-73. Cárdenas sorprende y vence por KO a Pedroza en dos rounds en San Antonio, Texas Don King anuncia espectáculo para el 4 de noviembre Like this: Like Loading...

