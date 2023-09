Cárdenas sorprende y vence por KO a Pedroza en dos rounds en San Antonio, Texas El peso súper gallo Ramón “Dinamita” Cárdenas (23-1, 12 KOs) logro un sorprendte inesperado triunfo por KO en el segundo asalto sobre el favorito previamente invicto Rafael Pedroza (15-1, 11 KOs) el viernes por la noche en el Boeing Center en Tech Point en San Antonio, Texas. Cárdenas derribó a Pedroza dos veces en el segundo round para que en la segunda caída el arbitro Rafael Ramos decidiera detener el combate para proteger la integridad física del panameño que parecía no estar claro de lo que había ocurrido. En un choque entre pesos pluma invictos, Mirco Cuello (13-0, 11 KOs) superó a Rudy García (13-1-1, 2 KOs) en diez asaltos. La puntuación fue 99-90 3x. El derrotado artista del KO en peso welter Freudis Rojas (12-0, 11 KOs) llegó a la distancia por primera vez al tomar una decisión unánime en ocho asaltos sobre Saúl Bustos (15-2-1, 8 KOs). Las puntuaciones fueron 79-73, 79-73, 80-72. Venado López retiene título pluma FIB en Corpus Christi,Texas Zayas, Vargas y Luna obtienen victorias en Corpus Christi, Texas. Like this: Like Loading...

