Don King anuncia espectáculo para el 4 de noviembre El promotor del Salón de la Fama, Don King, acaba de celebrar su cumpleaños número 92 y ha estado trabajando sin parar para organizar otra cartelera de boxeo que sea una noche que los fanáticos recordarán. Esa celebración de cumpleaños continuará en su “Celebración 92 Only in America”, ya que ha organizado un espectáculo de boxeo programado para el 4 de noviembre en el Casino Miami Jai Alai. “Le estamos acercando al público una cartelera de boxeo, donde todas las peleas serán eventos coestelares”, dijo King. “Una gran pelea tras otra. Será una noche llena de acción para recordar y tenemos más por venir”. Adrien “The Problem” Broner, cuatro veces campeón mundial en cuatro divisiones de peso, se enfrenta a otro peleador de Cincinnati, OH, Chris Howard (18-2-1, 8 KOs) por el “Campeonato del Pueblo”. Broner (35-4-1, 24 KOs) hizo su regreso al ring el 9 de junio con éxito al ganar por decisión unánime sobre William “Hutch” Hutchinson. Fue la primera pelea de Broner en casi 26 meses, quien tiene la misión de asegurar el título mundial de las 140 libras. Un choque por el campeonato vacante de peso crucero del WBC presenta a los dos peleadores mejor clasificados con el #1 Noel Mikaelian (26-2, 11 KOs) de Miami vía Armenia contra el ex campeón Ilunga Makabu (29-3, 25 KOs) de Johannesburgo, Sudáfrica vía la República Democrática del Congo. Makabu, quien perdió su título ante Badou Jack cuando fue detenido en el asalto 12, espera recuperar su cinturón después de que Badou Jack renunció al título. Además de esas dos peleas, habrá dos atracciones de peso pesado. El campeón dorado de peso pesado de la AMB NABA, Jonathan Guidry (19-1-2, 11 KOs) de Dulac, LA, defenderá su título contra el campeón de peso pesado de la WBC FECARBOX, Jesús Escalera (18-0, 18 KOs) de Riverview, FL vía Puerto Rico. La otra atracción de peso pesado contará con el ex campeón de peso pesado de la AMB Trevor Bryan (22-1, 15 KOs) regresando al ring después de perder su título para enfrentar a Cassius Chaney (22-1, 15 KOs) de New London, CT. Además, el campeón de peso mediano de la AMB Continental América, Ian Green (17-2, 11 KOs) de Haledon, Nueva Jersey, defiende su título contra Mark “The Bazooka” DeLuca (30-4, 18 KOs) de Quincy, MA. Los boletos, con un precio desde $50, salen a la venta y se pueden comprar en www.playcasinomiami.com. Las mesas de ring cuestan $3000. las mesas del siguiente nivel $2500, los asientos de primera fila $750 y los asientos laterales $200 y $100. Boletos de entrada general a $50. Zayas, Vargas y Luna obtienen victorias en Corpus Christi, Texas. Stevenson ante De Los Santos por titulo vacante ligero del WBC Like this: Like Loading...

