Stevenson ante De Los Santos por titulo vacante ligero del WBC Top Rank ha anunciado un evento doble por el título mundial el 16 de noviembre en Las Vegas encabezado por Shakur Stevenson (20-0, 10 KOs) contra Edwin De Los Santos (16-1, 14 KOs) por el título vacante de peso ligero del WBC. El campeón de peso ligero junior de la OMB, Emanuel Navarrete (38-1, 31 KOs) defiende contra el medallista de oro olímpico de 2016 Robson Conceicao (17-2, 8 KOs) en la pelea co-estelar. Originalmente, Stevenson estaba programado para enfrentar a Frank Martin, pero esa pelea fracasó después de que los campamentos anunciaron un acuerdo. Don King anuncia espectáculo para el 4 de noviembre Boxeo Panameño otorga su máximo reconocimiento "Elias Cordova" al dirigente mundial Alberto Guerra Like this: Like Loading...

