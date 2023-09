Boxeo Panameño otorga su máximo reconocimiento “Elias Cordova” al dirigente mundial Alberto Guerra Por. Gabriel F. Cordero La noche del pasado martes 12 de septiembre en la celebración de los 106 años de existencia de la legendaria comisión de boxeo de Panamá en un momento histórico y lleno de sentimientos encontrados fue reconocido el Lic. Alberto Guerra con la prestigiosa medalla Dr. Elias Cordova símbolo inmortal del mayor reconocimiento que se le otorga a las figuras más destacadas en el boxeo panameño en esta ocasión a un hombre que ha dedicado su vida entera al deporte, ayudando a miles de deportistas a cumplir sus sueños y salir adelante. Don Alberto desde niño creció en un entorno sano y lleno de deporte, lo que lo ayudó a forjar carácter y disciplina para construir su propio legado al lograr ser presidente de la Federación Centroamericana de Boxeo (FECARBOX), presidente de la Comisión de Boxeo de Panamá, presidente del CMB Latino, miembro del comité de clasificaciones mundiales del CMB, miembro del cuerpo de gobernadores del CMB y la gran conquista de ser el actual Vice presidente del CMB, el organismo de boxeo más reconocido en el deporte mundial. Don Alberto Guerra ha estado de supervisor en 74 combates desde 1998 en paises como: Mexico, Estados Unidos, Gran Bretaña, Costa Rica, República Checa, España, Ecuador, Colombia, República Dominicana y Panamá en grandes noches de boxeo de: Juan Manuel Marquez, Marco Antonio Barrera, Terrible Morales, Javier Castillejo, Brian Viloria, Israel Vasquez, Rafael Marquez, Julio Cesar Chavez Jr, Humberto Soto, Edwin Valero, Marcela Acuña, Erica Farias, Nica Concepcion, Nonito Donaire, Fernando Montiel, Danny Garcia, Amir Khan, Jhonny Gonzalez, Travieso Arce, Jorge Linares, David Benavidez, Jermall y Jermell Charlo, Devin Haney, Regis Prograis, Julio Cesar Martinez y Brandon Figueroa entre otros Ante la prensa, ex campeones mundiales, oficiales del ring, comisión de boxeo y miembros de la familia del boxeo panameño dejó plasmado palabras memorables e inolvidables “Han sido enorme las derrotas y algunas superadas y los triunfos muchos pero las satisfacciones son tan grandes para llevarlas en mi corazón el resto de la vida. Solo les pido que me despidan con las 10 clásicas campanadas para que con ese sonido hermoso del ringside pueda descansar en paz orgullosamente en toda la eternidad.” destacó emocionado Alberto Guerra El licenciado Guerra ha trascendido como un hombre de entrega en la vida pública del país al ser un destacado abogado independiente con amplia y longeva experiencia en diversos cargos dentro del sector gubernamental y privado donde en su momento fue un sobresaliente subsecretario Ejecutivo de la Concertación Nacional para el Desarrollo (agosto 2011 a diciembre 2012) logrando cambios trascendentales para la historia de la nación panameña. Guerra también ha sido funcionario del Ente Regulador de los Servicios Públicos y subdirector de Ingresos en el Ministerio de Hacienda y Tesoro. Guerra logró estudios como: Master of Business Administration, International Management de la Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona, España así como una especialización en Recursos Humanos de Aden Bussiness School. Además tiene estudios Especiales de Negociación de Conflictos Públicos de INCAE y una maestría de Derecho Marítimo en la Universidad Santa María La Antigua, entre otros. El Presidente Juan Carlos Varela encargado del país en el periodo 2014-2019 lo colocó en Pandeportes siendo encargado fundamental para los principales cambios y logros del deporte en ese quinquenio para luego reforzar el trabajo del recordado director de Pandeportes, Mario Pérez al lograr ser el sub director de esta dinamica institución volcada al trabajo deportivo del país. En EE.UU y Argentina celebran los 100 años de Dempsey-Firpo en New York el 14 de septiembre de 1923 Like this: Like Loading...

