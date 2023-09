En EE.UU y Argentina celebran los 100 años de Dempsey-Firpo en New York el 14 de septiembre de 1923 Por.Gabriel F. Cordero EE.UU y Argentina celebran los 100 años de Dempsey-Firpo en New York el 14 de septiembre de 1923

Los cien años de “Firpo-Dempsey” simbolizan una fecha extraordinaria para el boxeo mundial y para Argentina. Este 14 de septiembre de 2023 se inaugurará un busto conmemorativo del match en la 8° Avenida, entre las calles 155 y 157. Allí estaba el majestuoso estadio de Polo Grounds, con una vida popular tan o más intensa que los mismísimos Madison Square Garden y Yankee Stadium en la cotidianidad de Nueva York.

Se espera que los ex campeones mundiales Mike Tyson y Larry Holmes puedan estar para compartir la pieza artística de este tributo. Igualmente se espera la presencia del Consejo Mundial de Boxeo y representantes del Salón de la Fama del boxeo estatal. Se espera que el "New York Times" forme parte, también de este homenaje". Se recordarán también a las veladas nostálgicas -pugilismo, fútbol y béisbol- vividas en el Polo Grounds Stadium, demolido en 1964. En la antesala a los festejos, probablemente la Secretaría de Cultura de Nueva York ofrezca una disertación especial sobre la célebre pintura de George Belows, un lienzo al óleo, realizado en 1924 que colorea la escena cumbre de este match, exhibida en el Whitney Musseum of Art en el Village Oeste de Manhattan. Además, se evocará a Jack Dempsey en el pasaje que lleva su nombre en el corazón de la ciudad: Broadway y 53 street. Serán invitados de honor los descendientes de ambos. Nietos de Dempsey y sobrinos lejanos de Firpo, residentes en la estancia "Blanca Lourdes" -nombre de la esposa del boxeador- en Carlos Casares, Buenos Aires. El homenaje al mes y al día del boxeador en la Argentina se celebra el 14 de septiembre en homenaje a la gran figura de Firpo imponente con su talla, su fuerza y su imagen. Hasta su muerte, el 7 de agosto de 1960, víctima del mal de Chagas, cada vez que caminaba por las calles de Buenos Aires o ingresaba a los salones de la alta sociedad, la inmensa figura (en el sentido más amplio de la palabra) de Firpo ejercía una Extraño magnetismo entre las personas. Fue el fundador del glorioso boxeo argentino , el comienzo de todo lo que vino después. La pelea que lo convirtió en leyenda cumple 100 años. Y la emoción está ahí, sigue intacta. En Argentina la Unión de Periodistas de Boxeo de la República Argentina (UPERBOX) realizara el homenaje anual a los mejores boxeadores de la historia este jueves 14 de septiembre durante la entrega de los Premios Firpo 2022 en una ceremonia que marcará los cien años del boxeo argentino y se espera la presencia de Marcos Chino Maidana, Jorge Locomotora Castro, Marcela Tigresa Acuña, Juan Martín Látigo Coggi, Julio César Zurdo Vázquez, Fernando Puma Martínez y Marcelo Toro Domínguez entre otros.

