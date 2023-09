Canelo: Sigo creyendo que soy el número uno El campeón mundial indiscutido de peso súper mediano, Canelo Álvarez, mostró sus habilidades durante un entrenamiento con los medios el miércoles en su campo de entrenamiento de Lake Tahoe mientras se prepara para enfrentar al campeón mundial indiscutido de peso mediano junior, Jermell Charlo, encabezando un PPV de Showtime el 30 de septiembre desde T-Mobile. Arena en Las Vegas. Canelo está intentando convertirse en el primer hombre durante la era de los cuatro cinturones en defender los cuatro títulos con éxito tres veces consecutivas. Canelo Álvarez

“Siempre quiero hacer las mejores peleas que existen. Estoy emocionado de estar en esta pelea. Esta es una pelea de la que la gente viene hablando desde hace algún tiempo. Estoy emocionado de mostrarles a los Charlos mis habilidades. Ahora Jermell sentirá mis habilidades. “Creo que Jermell Charlo es la pelea perfecta en este momento. Me ha estado llamando durante mucho tiempo y nunca lo olvido. Ha dicho muchas cosas. Nunca creyó en mis habilidades, pero lo descubrirá pronto. Él y su hermano no creían en mis habilidades y eso me motiva para esta pelea. “Siempre nos preparamos al 100% sin importar dónde estemos. Es diferente estar aquí. Al principio no podía respirar muy bien. Pero ahora mismo me siento genial. Encontré un lugar que me hizo feliz y fuerte. “Charlo estará bien en las 168 libras. He dado ese salto antes, así que lo sé. Creo que cuando eres un gran campeón como él, no importa. “Este tipo de peleas me motivan. Me gusta que me subestimen. Eso es lo que me emociona por esta pelea. “Siempre creo que soy el número uno. Toda mi carrera. Porque necesitas creer en ti mismo. Todavía creo que soy el número uno. Pero creo que hay más de un luchador solo en la cima, hay unos pocos. “Todavía me siento joven y fresco. Nunca pienso en el final de mi carrera. Simplemente entreno y peleo año tras año. Todavía siento que estoy en mi mejor momento. “Estoy muy orgulloso de representar a México. Estoy muy orgulloso de mi país. Me siento increíble cuando entro al ring y veo todas las banderas mexicanas y escucho la música mexicana. Se siente genial representar a mi país. “Me siento genial. Este es realmente uno de los mejores campamentos que he tenido. Me siento muy bien de poder entrenar al 100% ahora con mi mano izquierda. Eso me ha hecho tener más confianza. Cuando entrenas sabiendo que estás sano, tendrás más confianza en la pelea. “Me gusta estar aquí en Lake Tahoe porque estoy 100% concentrado. Somos solo mi equipo y yo y estamos concentrados en la pelea. Me hace sentir listo para la pelea”. Entrenador Eddy Reynoso

“Esta será una gran pelea. Jermell es un gran peleador que ha logrado mucho en su carrera, por lo que los fanáticos obtendrán un enfrentamiento excelente. “Hay momentos en una carrera en los que tienes que cambiar cosas, como las ubicaciones de los campos de entrenamiento. Pasamos cinco o seis años en San Diego y obtuvimos excelentes resultados. La altitud ha sido excelente para nosotros aquí y también nos sentimos muy bien en Lake Tahoe. “Canelo está listo para pelear contra quien sea. En este momento, estamos totalmente concentrados en Jermell Charlo y esa es nuestra tarea el 30 de septiembre. Estaremos listos para quien venga después”. En EE.UU y Argentina celebran los 100 años de Dempsey-Firpo en New York el 14 de septiembre de 1923 Conferencia de prensa final de Venado-Joet Like this: Like Loading...

