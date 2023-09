Conferencia de prensa final de Venado-Joet El campeón de peso pluma de la FIB Luis Alberto “El Venado” López (28-2, 16 KOs) está listo para comenzar el fin de semana del Día de la Independencia de México con la segunda defensa de su título mundial contra el dos veces retador al título mundial Joet González (26-3, 15 KOs) este viernes por ESPN desde el American Bank Center en Corpus Christi, Texas. Luis Alberto López: “Lo respeto porque ha tenido grandes peleas. Ha hecho un gran trabajo en su carrera. Pero sabes que cuando subimos al ring no hay respeto. Voy a llevarme este cinturón a casa para mi familia y para México… va a ser una guerra total. Cuando hay dos mexicanos hambrientos en el ring, siempre se lanzan con todo. Sabemos que Joet González es duro. Y mi objetivo, como he dicho, es noquearlo”. Joet González: “Esta es mi tercera oportunidad de {título mundial}. Estoy realmente agradecido. He trabajado muy duro cada vez. Y cada vez que subo al ring, lo doy todo. Tengo que ganar… espero una gran pelea. Es un gran día para México. Todo lo que tengo que hacer es ganar y convertirme en el nuevo campeón mundial de la FIB. Simple y llanamente. No puedo volver a casa con las manos vacías. Me llevaré ese cinturón a casa”. * * * En el combate coestelar de peso mediano junior a 10 asaltos, la emergente sensación puertorriqueña Xander Zayas (16-0, 10 KOs) se enfrenta al mexicano Roberto Valenzuela Jr. (21-4, 20 KOs). En el primer partido de seis asaltos en peso ligero televisado por ESPN, Emiliano Fernando Vargas (6-0, 5 KOs) se enfrenta al español Alejandro Guardado (5-0, 1 KOs). Round 12 con Mauricio Sulaimán: Memorable NABF Convention Like this: Like Loading...

