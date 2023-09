Round 12 con Mauricio Sulaimán: Memorable NABF Convention Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC- Hijo de José Sulaimán Por fin regresó el futbol americano, estoy de muy buen humor pues los Vaqueros de Dallas derrotaron a los Gigantes de Nueva York.

La semana pasada se realizó la Convención Anual de la NABF (Federación Norteamericana de Boxeo) en el hotel Caribe Royale, de Orlando, Florida. Fue una maravillosa reunión en la que se trataron temas de gran interés. La NABF nació en 1968, afiliándose de inmediato al Consejo Mundial de Boxeo. Es la federación que representa los tres países de Norteamérica: Canadá, Estados Unidos y México.

Es de gran importancia e influencia, pues EU y nuestro país, son las dos naciones más poderosas de este deporte a nivel mundial, al ser líderes en número de campeones mundiales y peleas de campeonato mundial en su territorio. Grandes monarcas han conquistado este campeonato antes de coronarse campeones mundiales, leyendas como: Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Saúl Canelo Álvarez, Roy Jones, Érik Morales y muchísimos más. Además, Jermall Charlo estuvo presente y recibió el cariño y apoyo de todos. Fue maravilloso verlo junto a su esposa, su mamá y su hija menor. Platicamos a fondo y estamos convencidos que está listo para regresar al ring, tras una larga ausencia por lesiones físicas y también al sufrir problemas de salud mental. El WBC decidió apoyarlo incondicionalmente durante este delicado proceso, se ordenó un campeonato interino para mantener la actividad en la división y darle todo el tiempo necesario para su total recuperación. Ahora está muy cerca de regresar al ring y seguir su carrera como campeón mundial invicto, representando al WBC. También contamos con la presencia del doble ex campeón mundial Timothy Bradley, ahora analista de ESPN. Su participación en la sesión de clausura fue maravillosa, ya que sacudió a todos los asistentes, principalmente a los jueces y árbitros, exigiéndoles resultados, responsabilidad y transparencia como consecuencia de algunas actuaciones por debajo de la media. Inicialmente su presentación fue tomada como agresiva, y naturalmente todos se pusieron a la defensiva, eventualmente comenzar con las preguntas y el intercambio de opiniones resultó ser un ejercicio agotador, una de las mejores sesiones que he vivido ya que todo estaba puesto para discusión, análisis y conclusiones. Tim se quedó en la sesión de formación de jueces y participó activamente; Al final fue, sin duda, una gran sesión en la que él mismo aprendió muchas cosas. Aceptó el nombramiento que le hicimos como Embajador para servir de puente de comunicaciones y ser vocero del boxeo en ambas direcciones. En resumen, hubo temas específicos que se discutieron en profundidad: Existen calificaciones 10 – 10 en algunos rounds, aunque es poco común, los jueces pueden calificar una ronda incluso cuando no tienen en absoluto un ganador claro y esto sucede principalmente en los primeros episodios, cuando hay muy poca acción. Derribos: el round debe tener una puntuación de 10 a 8, un derribo es una acción extraordinaria que debe recibir pleno reconocimiento. A menos que haya un dominio extremo por parte del boxeador caído, debe ser 10-8. El programa de puntuación remota del WBC/NABF ha sido un gran éxito ya que los jueces inician sesión cada fin de semana para puntuar las peleas y eso les da práctica y se evalúan sus resultados. Esto ha demostrado que cuanto más jueces puntúan una pelea, menor es la posibilidad de obtener un resultado incorrecto. También se abordó la idea de tener 5 jueces en peleas importantes para maximizar el resultado correcto. Tim desea humanizar a los funcionarios del ring, darlos a conocer al público y conocer sus antecedentes, comprender su punto de vista antes y después de las peleas. Acordamos iniciar un proceso para que los comentaristas de televisión asistan a seminarios educativos para oficiales de ring y obtengan un acercamiento más cercano a todos los aspectos del arbitraje. Discutimos la idea. Tim Bradley siempre fue un boxeador muy especial para nuestra organización. Se convirtió en Campeón Mundial Juvenil del WBC bajo las promociones de Thompson Boxing y Alex Camponovo; Tim estuvo presente con ellos en varias convenciones del WBC, España, Filipinas y hasta Chengdu, China, y estaba muy apasionado por convertirse en campeón mundial del WBC. Se convirtió en campeón mundial superligero WBC, siendo retador oficial y ganó el título por decisión, en Inglaterra se había cumplido un gran ciclo, y su lealtad y cariño por el WBC eran incomparables. Defendió el campeonato en varias ocasiones hasta que llegó la pelea obligatoria, y su nuevo promotor pidió un permiso especial para realizar una pelea de unificación. Mi papá habló con dicho promotor, explicándole sobre el compromiso obligatorio y acordó resolverlo después de la pelea, por lo que se autorizó la unificación, y cuando ganó Bradley, el promotor nos notificó su decisión de dejar vacante el título del WBC, y permanecer como campeón de otra organización. Esto hirió profundamente a muchos en el WBC. Fue muy doloroso que un joven que conocimos hace años y que soñaba con el Verde y el Oro, decidiera tomar otro camino. Pasó el tiempo, y ahora en el peso welter, el WBC le volvió a dar la oportunidad en otra unificación contra nuestro entonces campeón Devon Alexander. Tim ganó y… lamentablemente volvió a pasar exactamente lo mismo, su promotor dejó vacante el título una vez más. Mientras nos sentábamos a comer, Duane Ford, Mike George y yo con él, inmediatamente nos dijo que estaba contento de estar allí, a pesar de que había tenido un profundo resentimiento contra el WBC durante muchos años… No podía conseguirlo. ¡Por el hecho de que su amado WBC lo habría despojado de su campeonato mundial dos veces! Imagínense todo este tiempo, vivió pensando que fue el WBC quien le quitó el cinturón, cuando la realidad fue que su promotor fue quien lo dejó vacante, engañándolo por razones que sólo esa persona sabría. Nos abrazamos, todo quedó claro y ahora caminaremos juntos unidos, para encontrar formas de mejorar el boxeo! Contamos con la presencia de dos jóvenes campeones de títulos afiliados al WBC. Tal como lo fue Bradley una vez, con ojos brillantes. Callum Walsh, la sensación de Irlanda, y Jordan White, de Washington, quienes compartieron sus esperanzas y sueños de llegar lejos y llegar a lo más alto. Un gran encuentro con Carl Moretti, de Top Rank, planes ambiciosos de programas de responsabilidad social; Don Majeski, el legendario casamentero; Jimmy Burchfield, gran promotor de Nueva Inglaterra; Daniel Otter, de Canadá, y Roland Jankelson, manager de Durodola. Gran compañerismo, positivismo y muchas sesiones de trabajo. El Hotel Caribe Royale es quien nos recibió y, además, ¡se está convirtiendo en un gran promotor del boxeo! Carteleras de boxeo mensuales y ofreciendo sus instalaciones para todo tipo de eventos de boxeo. ¿Sabías qué…?

La NABF es una de las nueve federaciones continentales que conforman el WBC. Cada federación a su vez, tiene la afiliación de los países de su región, y en total suman 175 países afiliados. ANÉCDOTA DE HOY

Fue en 1994, justo al graduarme como Licenciado de Administración de Empresas, en el TEC, Campus Estado de México, cuando mi papá me llevó a la convención de la NABF. El entonces presidente platicó con Don José para pedir si aceptaba que yo fuera nombrado vicepresidente de esta federación.

“¿Cómo ves, mijito? Tú sabes que yo no quiero que te metas en el boxeo, te necesito en la empresa, Controles Gráficos nos ha dado todo, y yo la he abandonado para atender el WBC. Por otro lado, veo tu pasión y amor hacia el boxeo, y creo que podrás combinar las actividades, siempre y cuando, entiendas que la prioridad será nuestra fábrica. Si tú lo deseas, acepta el honor del puesto que te ofrece esta federación tan querida para mí”. Al día de hoy, la NABF me ha mantenido como VP, y es uno de mis grandes orgullos. Agradezco sus comentarios en [email protected] Góngora KOs Teherán en Colombia Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.