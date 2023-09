Góngora KOs Teherán en Colombia El ex campeón mundial IBO de peso súper mediano Carlos Góngora (22-2, 17 KOs) de Ecuador detuvo al duro favorito local Jhon Teherán (18-4, 15 KOs) el martes por la mañana en el Coliseo David Sánchez de Pescaito en Santa Marta, Colombia. Góngora impuso su voluntad a mitad del primer asalto y derribó a Teherán con una combinación a la cabeza. Teherán superó la cuenta y logró sobrevivir al round. Un malvado gancho de derecha al cuerpo terminó las cosas al comienzo del segundo asalto cuando Teherán se desmoronó sobre la lona donde el árbitro inmediatamente desestimó la pelea. Góngora es dirigida por Mike Criscio y promovida por el promotor del Salón de la Fama Lou DiBella. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Memorable NABF Convention Marco Antonio Barrera Jr. listo para debutar profesionalmente Like this: Like Loading...

