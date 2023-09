Marco Antonio Barrera Jr. listo para debutar profesionalmente El 23 de septiembre en Long Beach, California, el boxeo regresa a Thunder Studios con una cartelera de 11 combates protagonizada por el hijo de la leyenda, Marco Antonio Barrera Jr., quien hace su debut profesional. Barrera Jr. busca crear su propio legado mientras se enfrenta a Sirdarious Smith de Nueva York. Los boletos comienzan en $70 y los del ringside cuestan $150 y $200. Góngora KOs Teherán en Colombia Scrappy-Batista en eliminatoria AMB de 115 libras Like this: Like Loading...

