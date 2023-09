Scrappy-Batista en eliminatoria AMB de 115 libras Por. Gabriel F. Cordero Diez meses después de aceptar una oferta de la AMB para pelear en una eliminatoria por el título, el peso súper mosca #2 de la AMB John “Scrappy” Ramírez (12-0, 9 KOs) finalmente tendrá su oportunidad el 7 de octubre en Las Vegas contra el #7 de la AMB Ronal Batista (15 -3, 9 KOs). El ganador se convertirá en el retador obligatorio del campeón mundial súper mosca de la AMB, Kazuto Ioka (30-2-1, 15 KOs). Inicialmente, Ramírez se enfrentó al entonces número 3 Sirichai Thaiyen (64-4, 42 KOs), quien desde entonces cayó al número 8 en el ranking de la AMB. Batista viene de pelear en el mega evento de Canelo-Ryder el pasado 6 de mayo en Zapopan,Jalisco en México ante el campeón mundial mosca del WBC, Julio Cesar Martinez por nocaut técnico en 11 asaltos. En la actualidad según Boxrec Batista es el numero 124 con una estrella y media mientras que Scrappy es el numero 53 en una categoría que registra 744 boxeadores en la actualidad a nivel mundial. Ramírez-Batista será el evento coestelar de una cartelera promovida por Golden Boy que estará encabezada por el ex campeón mundial de peso súper mediano Gilberto “Zurdo” Ramírez (44-1, 30 KOs), quien se enfrentará al ex campeón mundial de peso semipesado Joe “ El hombre común” Smith, Jr. (28-4, 22 KOs). Toda la acción se transmitirá en vivo por DAZN desde The Chelsea dentro de The Cosmopolitan. "El General" Pedroza favorito sobre Cárdenas el viernes por SHOWBOX Like this: Like Loading...

