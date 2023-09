“El General” Pedroza favorito sobre Cárdenas el viernes por SHOWBOX “El General” Pedroza favorito sobre Cardenas por titulo Continental de la AMB el viernes 15 de septiembre por SHOWBOX desde San Francisco Ramón “Dinamita” Cárdenas (22-1, 11 KOs) se enfrenta al invicto prospecto estelar panameño, Rafael Pedroza por el título continental-latinoamericano de la AMB en el evento principal de una transmisión de SHOBOX: The New Generation el viernes 15 de septiembre desde el Boeing Center en Tech Point en San Francisco. Antonio, Texas. Anteriormente clasificado en el puesto número 5 de la AMB, Cárdenas ha ganado sus últimas 10 peleas que se remontan a 2017 mientras que “El General” Pedroza esta invicto desde que comenzo su carrera profesional en abril de 2017. Pedroza de 26 años es parte principal de ese gran proyecto “Sembrando Campeones” de la mega alianza publico privada entre el promotor uruguayo Sampson Lewkowicz y el presidente Laurentino Cortizo de Panama. Pedroza es el favorito en el combate por su estilo de boxeo , estatura y alcance ademas que llega como la gran esperanza para el campeonato mundial numero 31 para Panamá. Para los numeros de BoxRec el panameño Pedroza es el numero 9 del mundo con cuatro estrellas y media mientras que Cardenas es el 38 con dos estrellasy media en una categoria que tiene activos 1,062 boxeadores en este momento a nivel mundial. Pedroza, (15-0, 11 KOS) esta en el número 7 de la AMB en las 122 libras y es su primer combate profesional en el extranjero ya que tuvo una buena carrera en el boxeo amateur con un récord de 92-14 que incluyo la medalla de plata en el Torneo Nacional Panamericano de 2015 y llegó a la final de las eliminatorias olímpicas para RIO 2016, perdiendo ante el Cubano actual campeón de peso pluma de la OMB, Robeisy Ramírez. “Todo esta yendo bien. Realmente nunca dejo de entrenar, así que seguí haciendo lo que hago habitualmente, simplemente hago más. Este tipo (Pedroza) está invicto, así que peleará así. Vendrá un poco más fuerte que otros peleadores y estoy totalmente preparado para eso. Sé que será peligroso durante los primeros rounds, pero luego mi experiencia se impondrá en los rounds posteriores”. “Realmente no veo cintas de nadie porque cada pelea es diferente. Ellos pelean contigo de manera diferente que con cualquier otra persona, por eso normalmente no veo cintas, pero él me etiquetó en algo en su Instagram y miré un video corto de él. Todo lo que él hace, yo lo hago mejor. No lo digo de manera arrogante. En general, soy el mejor luchador”. “Estoy super excitado. La gente finalmente verá quién soy y las peleas más importantes comenzarán a llegar hacia mí. Mi carrera finalmente está mejorando y ahora planeo aprovecharla al máximo. Se abrirán muchas puertas cuando gane este cinturón. Siempre he querido enfrentarme a una mejor competencia. Quiero estar siempre progresando, no retrocediendo. Quiero pelear contra tipos que estén invictos. Eso es lo que necesito. Eso pondrá mi carrera en primer plano”. “Hago un buen espectáculo y mucha gente viene a mis peleas. Voy a pelear por mi segundo cinturón AMB. Ganarlo frente a mi familia, mis fanáticos y todos será muy dulce. Mi primer cinturón de la AMB lo gané en Florida y solo había unas pocas personas allí para celebrarlo conmigo. Va a ser súper dulce. Estoy emocionado. Es un sueño hecho realidad. He trabajado mucho. Nunca recibí mucha ayuda. No encontré un promotor cuando me convertí en profesional. Tuve un par de ofertas pero no fueron buenas. Decidí hacerlo por mi cuenta. Peleé en cualquier lugar donde pude conseguir pelea. Todo esto conducía a esto. No hay nada mejor que eso”. En la pelea coestelar, el contundente invicto Mirco Cuello (12-0, 11 KOs) se enfrentará al invicto Rudy García (13-0-1, 2 KOs). El primer combate de la transmisión presenta al invicto artista del KO Freudis Rojas (11-0, 11 KOs), enfrentándose a Saúl Bustos (15-1-1, 8 KOs) en una pelea de ocho asaltos en peso welter. Scrappy-Batista en eliminatoria AMB de 115 libras Boxeo el 4 de noviembre en Montecarlo Like this: Like Loading...

