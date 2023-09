Boxeo el 4 de noviembre en Montecarlo El campeón superpluma de la FIB Joe Cordina (16-0, 9 KOs) defenderá su título mundial contra Edward Vázquez (15-1, 3 KOs) el 4 de noviembre en el famoso Casino de Monte Carlo. También el campeón de peso mosca ligero de la FIB, Sive Nontshinga (12-0, 9 KOs), pone en juego su cinturón por segunda vez contra Adrián Curiel Domínguez (22-4-1, 3 KOs). En la cartelera, el medallista de bronce olímpico de 2016 Souleymane Cissokho (16-0, 9 KOs) defiende su título de plata de peso welter del CMB contra Isaías Lucero (16-1, 10 KOs) y la mujer súper gallo Ramla Ali (8-1, 2 KOs). buscará la redención mientras busca vengar su única derrota profesional hasta la fecha en una revancha con Julissa Guzmán (13-2-2, 7 KOs) por el título Intercontinental de la FIB. “Estamos encantados de regresar al hermoso Monte Carlo para otra noche repleta de acción por el título mundial”, dijo el presidente de Matchroom Sport, Eddie Hearn. “Esta será nuestra primera noche de pelea en Montecarlo desde 2019 y estoy emocionado de regresar con una gran doble cartelera por el título mundial… tenemos una noche emocionante de acción de campeonato reservada para los fanáticos de las peleas de todo el mundo en DAZN”. "El General" Pedroza favorito sobre Cárdenas el viernes por SHOWBOX Actualidad del titulo vacante ligero del WBC Like this: Like Loading...

