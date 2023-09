Actualidad del titulo vacante ligero del WBC ESPN ha anunciado que los planes para una pelea por el título vacante de peso ligero del WBC entre Shakur Stevenson y Frank Martin están cancelados. Se llegó a un acuerdo entre los equipos antes de una oferta de subasta del WBC, pero, según se informa, Martin Camp rechazó el contrato. El título está vacante porque el ex campeón Devin Haney está ascendiendo para desafiar al campeón superligero del CMB, Regis Prograis, supuestamente el 9 de diciembre en San Francisco. El CMB publicó sus nuevas clasificaciones el sábado y hubo algunas reorganizaciones en el peso ligero. Stevenson se enfrentará al principal contendiente disponible por el cinturón vacante. 1 Shakur Stevenson

2 Frank Martin

3 Vasyl Lomachenko

4 Isaac Cruz Jr.

5 William Zepeda

6 Edwin de los Santos

7 Jamaine Ortiz

8 Shuichiro Yoshino

9 Raymond Muratalla 10

George Kambosos Jr.

11 Maxi Hughes

12 Keyshawn Davis

13 Denys Berinchyk

14 Zaur Abdullaev

15 Artem Harutyunyan

