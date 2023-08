Zayas listo para Valenzuela en Lopez-Gonzalez el 15 de septiembre en Texas El invicto peso mediano junior Xander Zayas se está preparando para su primer combate programado a 10 asaltos. Zayas (16-0, 10 KOs) regresará contra Roberto Valenzuela Jr. (21-4, 20 KOs) en el combate co-estelar del título mundial de peso pluma de la FIB entre el actual campeón Luis Alberto “El Venado” López y Joet González el Viernes 15 de septiembre en American Bank Center en Corpus Christi, Texas. Después de una reciente sesión de entrenamiento en Miami, esto es lo que Zayas dijo: “Como siempre, estoy dando todo en mi preparación para este importante paso en mi carrera el 15 de septiembre en Corpus Christi, Texas. Me siento muy bien y estoy preparado para dar un espectáculo en una fecha tan importante para la afición mexicana, y más cuando es una de mis primeras batallas entre Puerto Rico y México. ¡Estoy listo para el desafío! “Estoy emocionado y concentrado en hacer el trabajo. Han sido ocho semanas de trabajo sólido durante el campo de entrenamiento. Sé que voy a estar listo para una gran pelea, ya que he estado entrenando junto al experimentado peleador mexicano Juan Macías Montiel, quien se ha enfrentado a los grandes nombres de la división de peso mediano. Estoy seguro de que su estilo y experiencia han sacado lo mejor de mí, y lo verán el 15 de septiembre. Estaré más que listo para brindar otro gran espectáculo a los fanáticos en Corpus Christi y a todos los que lo vean en vivo por ESPN”. Conferencia de prensa del Undercard de Canelo-Charlo Dalakian-Yuri Akui a subasta de la AMB el 8 de septiembre Like this: Like Loading...

