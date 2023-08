Conferencia de prensa del Undercard de Canelo-Charlo Los peleadores que compiten en la cartelera del PPV SHOWTIME Canelo Alvarez vs. Jermell Charlo se enfrentaron cara a cara el martes durante una conferencia de prensa en Los Ángeles antes de sus respectivos enfrentamientos que tendrán lugar el sábado 30 de septiembre desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. Esto es lo que dijeron los participantes de la conferencia de prensa el martes desde The Conga Room en LA Live: Jesús “Mono” Ramos Jr. contra Erickson “Hammer” Lubin

Jesús Ramos Jr: “Ha estado en algunas guerras, así que veremos si se desgasta por eso… cualquier cosa que tenga que hacer para ganar, estoy listo para ello. Estoy aquí para dominar. Quiero hacer una declaración y, para hacerlo, tengo que dominar. Ese es el plan.” Erickson Lubin: “Ramos es un peleador realmente sólido. Vi su última pelea y pensé que se veía bien. Pero no soy Joey Spencer. Soy uno de esos mejores muchachos de la división… Estoy buscando una paliza unilateral. Quiero entrar y salir con la victoria, intacto”. Yordenis Ugas vs.Mario “El Azteca” Barrios

Yordenis Ugas: “Hay mucho en juego en esta pelea, pero esto es lo que hago. Salgo y peleo contra los mejores. Planeo aprovechar al máximo esta oportunidad”. Mario Barrios: Hará falta todo para conseguir esta victoria. Tendré que usar mi habilidad de boxeo, mi poder y mi alcance. Será una pelea emocionante y estoy deseando que llegue”. Elías García vs.Armando Reséndiz

Elías García: “Quiero ser campeón mundial a los 21 años. Pelear contra oponentes duros como Armando me preparará para cuando llegue esa oportunidad. Sé lo difícil que será, pero ese es el camino que tengo que seguir”. Armando Reséndiz: “Creo que tengo la experiencia de mi lado, pero la edad no importa mucho. Cuando era más joven, también luché contra luchadores mayores. Cómo te preparas es lo que realmente importa y creo que ambos nos prepararemos de la manera correcta”. Entrevista a: Mercito “No Mercy” Gesta Zayas listo para Valenzuela en Lopez-Gonzalez el 15 de septiembre en Texas Like this: Like Loading...

