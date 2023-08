Entrevista a: Mercito “No Mercy” Gesta Por Miguel Maravilla El peso ligero filipino Mercito “No Mercy” Gesta (34-3-3, 17 KOs) de San Diego se está preparando para enfrentar al mexicano William “El Camarón” Zepeda (28-0, 24 KOs) en su próxima pelea por el Campeonato Continental Americano AMB de Zepeda. título. Gesta se enfrentará a Zepeda el sábado 16 de septiembre en el Commerce Casino & Hotel en Commerce California en vivo por DAZN. Gesta viene de una victoria por decisión sobre el ex campeón mundial Joseph Díaz Jr. a principios de este año en febrero, ahora pone su mirada en el invicto mexicano mientras Zepeda viene de un nocaut en el segundo asalto sobre Jaime Arboleda. Entrevista a: Mario Barrios Conferencia de prensa del Undercard de Canelo-Charlo Like this: Like Loading...

