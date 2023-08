Entrevista a: Mario Barrios Por Miguel Maravilla El ex campeón mundial, Mario Barrios (27-2, 18 KO’s) de San Antonio, espera convertirse en campeón mundial una vez más cuando se enfrente al cubano Yordanis Ugas (27-5, 12 KO’s) por el título interino de peso welter del CMB. Barrios se enfrentará a Ugas el sábado 30 de septiembre en la cartelera Pay per View de Canelo vs. Charlo que se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas en vivo por Showtime PPV. Round 12 con Mauricio Sulaiman: El Boxeo en constante cambio Entrevista a: Mercito “No Mercy” Gesta Like this: Like Loading...

