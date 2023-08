Round 12 con Mauricio Sulaiman: El Boxeo en constante cambio Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán – Presidente del WBC Con gran alegría y entusiasmo veo que, por fin, está en marcha un proceso de mejora y cambio tan esperado y necesario. El primer paso lo han dado los dirigentes del ABC. El boxeo, lamentablemente, es un deporte que se caracteriza por la resistencia al cambio; A los tradicionalistas les gusta que todo permanezca intacto y obstinadamente, que todo se mantenga intacto y sin cambios. Es extremadamente difícil hacer cambios en las reglas, adaptar los criterios a la actualidad y aprovechar la tecnología moderna, algo que simplemente no estaba disponible hace décadas. La Asociación de Comisiones de Boxeo de Estados Unidos ha anunciado un primer paso, algo sencillo, pero de gran importancia. La semana pasada se publicó una guía para los jueces de boxeo en la que es obligatorio puntuar el round 10-8 siempre que haya una caída. Este criterio siempre ha existido, pero el juez ha tenido la discreción de marcar 10-9, e incluso hace poco vimos un escandaloso 10-10, en un round en el que un peleador visitó la lona. Esta nueva disposición hace y marca el 10-8 como obligatorio. Tenemos que entender que una caída es un momento fundamental. Es como un jonrón, un gol, una canasta de tres puntos; Hay que darle el valor que merece. El Consejo Mundial de Boxeo aplaude esta acción de la ABC, y llevaremos adelante esa determinación a nivel mundial. Es urgente dar pasos adelante, abordar todo lo relacionado con jueces y árbitros. Lo primero es definir claramente los criterios de puntuación para los jueces. Esto implica tener claro lo que se está puntuando, para expresarlo en un lenguaje sencillo y comprensible. Si no está escrito correctamente, si se deja abierto a una interpretación amplia, entonces los criterios a seguir no serán muy claros. Es como los idiomas, alguien entiende algo y otros lo interpretan diferente. El segundo es educar, formar y certificar, buscando la uniformidad absoluta. El tercero es contar con un sistema de evaluación y calificación de cada uno de los desempeños de los funcionarios, teniendo retroalimentación después de cada desempeño, y así lograr una mejora continua y sostenida. Los funcionarios también deben rendir cuentas por sus acciones y errores. Sin temor a equivocarnos, los jueces, en su absoluta mayoría, son personas honorables, enamoradas del boxeo y que buscan hacer el mejor trabajo posible. El boxeo es un deporte de apreciación. Evidentemente, el juez puntúa lo que ve, pero también hay muchos factores que deben tenerse en cuenta, para poder entender plenamente lo que sucede. Los tres jueces están sentados en lados diferentes del ring. En muchas ocasiones tienen personas y objetos que pueden estorbar, por lo que no siempre tienen el mejor ángulo para ver la acción y hay una gran influencia de todo lo que sucede a su alrededor. Por ejemplo, el juez que está sentado, al lado de los comentaristas de televisión, escuchando la narración, aunque esté concentrado, es probable que asimile lo que dicen y eso puede influir. Además, en muchos países hay personas cercanas a los jueces gritando y aplaudiendo cada cosa que hace el boxeador local, por lo que la cercanía de vítores y ambiente frenético favorece a uno de los boxeadores. El sistema actual se instituyó hace 45 años y se basa en 10 puntos. El ganador de la ronda recibirá 10 puntos, y su oponente 10, 9, 8, 7 y un mínimo de 6. Una cosa a considerar es que el 96 por ciento de las rondas se puntúan 10-9. Los jueces temen lograr un empate en la ronda 10-10; Incluso hay comisiones de boxeo que prohíben los rounds pares. Ahí es donde entra en juego un gran problema de percepción. Digamos que el Boxeador A gana el primer asalto, donde hubo muy poca acción, y tal vez conectó un jab o un par de golpes ligeros y ganó 10-9. Llega el segundo round, y el boxeador B conecta fuerte, y claramente gana el round, pero el marcador también es 10-9… ¿Qué vio el público? Ese boxeador B está ganando la pelea, pero en realidad el puntaje no refleja eso. Estaremos promoviendo la aceptación de los rounds puntuables 10-10, cuando es estrictamente un round muy igualado, pero también 10-8, cuando el dominio y la contundencia es absoluto, y lo único que falta es que el rival sea derribado. El fin de semana pasado vimos a los árbitros en el ojo de la tormenta. En Tailandia hubo una gran pelea. La eliminatoria final del CMB para determinar el retador mandatorio del nuevo campeón de peso gallo, Alejandro Peque Santiago. El tailandés Nawaphon Kaikanha mejoró desde un comienzo débil y al final de la décima ronda lideraba las tarjetas, por cierto, Open Scoring fue un gran éxito. Astrobiano se adelantó 39-37 dos veces y 40-36 al final del cuarto y la pelea se acercó en el octavo 76-76 dos veces y 77-75 para Astrolabio; En el undécimo asalto, Philipino Vincent Astrolabio, conectó fuertemente, enviando a Nawaphon de cara a la lona; al levantarse recibió seis fuertes golpes, sin respuesta, y el árbitro japonés Yuji Fukuchi detuvo la pelea. La prensa tailandesa y el mismo promotor protestan enérgicamente. Para el WBC la pelea quedó perfectamente parada. Estaba claramente herido, y siempre será preferible detener la pelea, un golpe antes en lugar de un golpe demasiado tarde, lo que correría el riesgo de que el luchador sufriera daños irreparables. En Polonia, Oleksandr Usyk, campeón mundial de peso pesado OMB, FIB y AMB, defendió sus títulos contra el británico Daniel Dubois. En el quinto asalto, Dubois aterrizó fuerte sobre Usyk, quien se fue a la lona, ​​con un golpe que aterrizó justo en el cinturón del pantalón corto, lo que obviamente se considera un golpe bajo. Lamentablemente sólo el CMB utiliza la regla de repetición instantánea, y ese no fue el caso en esta pelea. Usyk tardó cinco minutos en recuperarse. Todo el sábado y domingo se discutió en las redes sociales como si hubiera sido un golpe legal, y debería haber sido un nocaut. Por supuesto, hubo controversia sobre la velocidad de la acción en vivo, pero el video y las fotos muestran claramente que el golpe cayó en los cortos. En Oklahoma, en la pelea por el campeonato de plata del CMB, se esperaba una gran batalla entre el africano Efe Ajagba y el kazajo Zhan Kossobutskiy. La pelea se volvió sucia y llena de faltas, en su mayoría golpes bajos, y resultó en una derrota por descalificación para el invicto Kossubutski. En el evento principal, Jared Anderson también peleó y en dicha pelea ocurrieron muchos golpes bajos. Un montón de acciones en vídeo para revisar, analizar y actuar para la mejora de nuestro deporte. SABÍAS…? El reglamento señala que el ombligo es el límite que marca la zona legal; Los golpes debajo son ilegales. Es deber del árbitro señalar antes del inicio de la pelea dónde estará la zona legal y quién debe decidir durante las acciones de la pelea. LA ANÉCDOTA DE HOY En aquel glorioso evento boxístico del 20 de febrero de 1993, cuando Julio César Chávez llenó el Estadio Azteca, peleó en la cartelera un joven prospecto de Puerto Rico: Félix Tito Trinidad. Trinidad golpeó a su rival con un golpe raso, no muy fuerte, pero en zona ilegal, aunque nada grave, el rival cayó al suelo, y dio un tremendo espectáculo, obviamente buscando ganar por descalificación. Pasó el tiempo y no se levantaba… De repente, veo como mi papá se acerca al boxeador y le dice algunas cosas; inmediatamente se levantó y se declaró listo para continuar… “Papá, ¿qué le dijiste?” Simplemente le dije que la regla es muy clara, no se puede ganar por golpe bajo, tienes 5 minutos para recuperarte y si no continúas, perderás por abandono, y el que pierde así, no recibe su pago”…Se recuperó milagrosamente y continuó la pelea. Agradezco sus comentarios en [email protected] Entrevista a: Mario Barrios Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.