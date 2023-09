“Monster” Inoue recibe sus cinturones del WBC y OMB Por Joe Koizumi

Foto: Naoya Fukuda “Monster” Naoya Inoue, recién coronado campeón de las 122 libras del CMB y OMB, recibió un par de cinturones mundiales por parte de los representantes de la organización previo a la triple cartelera de Ohashi Promotions el miércoles en Tokio, Japón. Naoya dijo, sosteniendo los cinturones en su honor: “Realmente aprecio el cálido apoyo de su gente. Estoy completamente satisfecho con la situación que me rodea cuando escucho que la negociación de la pelea de unificación con la AMB y su homólogo de la FIB, Marlon Tapales, con los cuatro cinturones en juego, llegará a su fin pronto”. Su padre/entrenador Shingo también recibió el cinturón especial del WBC. Promotor: Promociones Ohashi. Spence activa la cláusula de revancha Round 12 con Mauricio Sulaiman: El Boxeo en constante cambio Like this: Like Loading...

