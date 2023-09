Spence activa la cláusula de revancha Por Gabriel F. Cordero Se ha conocido que el ex campeón mundial Errol Spence Jr. ha activado su cláusula de revancha para pelear contra el campeón indiscutido de peso welter Terence Crawford. No hay nada definitivo sobre fechas, sede o incluso la división de peso para Crawford-Spence 2, pero se espera la pelea antes de fin de año o principios de 2024. Crawford había expresado interés en una posible pelea contra el ganador Canelo-Charlo, pero ahora parece que él y Spence lo recuperarán. Resultados desde Escocia, Inglaterra y Dinamarca “Monster” Inoue recibe sus cinturones del WBC y OMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.