Resultados desde Escocia, Inglaterra y Dinamarca En un choque entre los favoritos de los fanáticos escoceses, el ex campeón mundial de tres divisiones Ricky Burns (45-8-1, 17 KOs), de 40 años, derrotó a Willie Limond (42-6, 13 KOs), de 44 años, durante ocho asaltos. en una pelea de peso welter el viernes por la noche en el Braehead Arena de Glasgow, Escocia. Limond permaneció en su taburete después del octavo asalto. * * * El peso semipesado Lyndon “King” Arthur (23-1, 16 KOs) anotó un espectacular KO en el décimo asalto sobre Braian Suárez (18-2, 17 KOs) el viernes por la noche en un choque por el título IBO en el Estadio de la Universidad de Bolton en Bolton, Inglaterra. Suárez, quien falló en el peso, derribó a Arthur en el cuarto asalto, y básicamente lo superó en músculos y trabajo hasta que Arthur conectó con un gancho de izquierda al cuerpo en el décimo asalto que envió a Suárez a la lona para el conteo. Eran las 2:55. * * * En una unificación de peso gallo femenino, la campeona de la OMB Dina Thorslund (20-0, 8 KOs) tomó una decisión unánime en diez asaltos sobre la campeona de peso gallo del CMB Yuliahn Luna Ávila (25-4-1, 4 KOs) el viernes por la noche en el Graakjaer Arena en Holstebro. , Dinamarca. Las puntuaciones fueron 99-91, 98-92, 97-93. Spence activa la cláusula de revancha Like this: Like Loading...

